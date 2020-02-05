ونفى القائم بأعمال سفارة السودان في بكين ما أشيع عن إصابة أربعة طلاب سودانيين بفيروس كورونا. وقال المسؤول السوداني إن كل الطلاب والجالية السودانية في الصين بخير، ولن يتم تسجيل أي إصابة وسطهم.

وفي ذات السياق أكد أحد الطلاب السودانيين في تغريدة على صفحته في فيسبوك عدم تعرض اي طالب سوداني مقيم في الصين للإصابة بالفيروس، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن إصابة أربعة طلاب سودانيين بالمرض في الصين.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الصحة السودانية قال ل (سكاي نيوز) إن الفحوصات المعملية التي أجريت على عينات أخذت الأسبوع الماضي من شاب وشابة قادمين من الصين أكدت خلوهما من المرض.

وتجري الحكومة السودانية ترتيبات مع السلطات الصينية لترحيل 150 طالباً من منطقة ووهان المنكوبة. وأصدرت السفارة السودانية في بكين تعميما للطلاب السودانيين الدارسين في ووهان والمناطق المحيطة بالإسراع لتسجيل بياناتهم بغية الاستعداد لإجلائهم وتسفيرهم إلى السودان في أسرع وقت ممكن.