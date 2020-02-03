وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "وزير الداخلية سلامة حماد قرر عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول المملكة".

وأضافت أن "هذا القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل مدة أسبوعين يأتي لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية".

ويعمل 1800 عامل صيني في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) وفرض الأردن الحجر الصحي على هؤلاء كإجراء وقائي.

وعززت دول العالم قيود السفر على القادمين من الصين، الجمعة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة الطوارئ" على الصعيد الدولي.

وأكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن بلاده قامت بوضع كواشف حرارية في المطار والمعابر الحدودية "للتأكد من الحرارة غير الطبيعية عند المسافرين والتأكد ما إذا كانوا على اتصال مع أي أشخاص قادمين من الصين".

وأضاف "تم تجهيز مستشفى بسعة 75 سريرا ضمن حرم مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لعزل أي حالة يتم اكتشافها أو تسجيلها في الأردن".

وأجلت طائرة أردنية، السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية مركز وباء فيروس كورونا.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص في الصين وأدى إلى وفاة أكثر من 300 شخص، وأصيب نحو 100 في 20 دولة أخرى، بينها الولايات المتحدة، فيما أعلنت، الأحد، أول وفاة خارج الصين في الفلبين.