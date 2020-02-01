وقالت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي دفع كثيرا من الدول إلى القيام بالمثل.

وعلى نفس المنوال أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الصين.

وقالت الشركة إن قرارها جاء "نظرا للتحديات التشغيلية الراهنة"بعدما فرضت عدة دول قيودا على دخول المسافرين إليها على أثر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقبل ذلك اتخذت العديد من الدول الأوروبية نفس القرار مثل فرنسا وإسبانيا وروسيا وأوكرانيا، فيما قررت دول أخرى تقليص رحلاتها إلى الصين كما فعلت هولندا.

وأعلنت كذلك دول عربية آسيوية تعليق رحلاتها إلى الصين مثل أندونيسيا وميانمار، وعلى نفس المنوال فعلت دول عربية مثل مصر والمغرب.