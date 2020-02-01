وتستخدم السلطات هذه الطريقة الجديدة سواء في المناطق الريفية أو في شوارع المدن المزدحمة، وذلك بإطلاق طائرات مسيرة صغيرة تخرج منها رسائل صوتية بصوت "عجوز حكيمة".



وتعطي تلك الرسائل مجموعة من النصائح والطلبات مثل ضرورة وضع القناع الطبي أو الإسراع بالعودة إلى البيوت، أو ملازمة المنازل عند الضروة وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية.

وتظهر بعض مقاطع الفيديو طائرات مسيرة تخاطب الناس بعبارات:" حسنا أيها السيد، لقد طلبنا من الناس التزام منازلهم، فلماذا تتجول في الخارج"، قبل أن تضيف:" الآن هذه الطائرة تراقبك".



وفي مقطع مصور آخر، يمكن سماع صوت يصدر عن طائرة مسيرة مخاطبا مجموعة من النساء: " هيا، عليكن ارتداء الكمامات الطبية في الحال".

ولا يخلو الأمر من بعض الطرافة، كما بدا في مقطعا آخر، حيث طائرة تؤنب طفلا قائلة: "أيها الطفل نحن في أوقات صعبة، لا تتجول خارج منزلك"، وفقا لموقع"بيزنس إنسايدر".

واستخدمت السلطات أصوات رجال ونساء للتحدث عبر مكبر صوت في الطائرة المسيرة، بنبرات حازمة وبصيغة الأوامر.

ويبدو أن "العمة" كما أطلقت عليها وسائل إعلام محلية ترى أن التأنيب واللهجة الحادة أمر ضروي لإقناع الناس غير الملتزمين باتباع الإرشادت وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



وتأتي هذه الإجراءت الجديدة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عامة بسبب الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 11 ألف شخص آخرين.