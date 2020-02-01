وقال المصدر، إنه يجري التعامل حاليا مع "القراصنة" وإعادة الموقع إلى طبيعته، على أن يتم تشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة تكثف جهودها لعمل إجراءات وقاية مكثفة، كونه المنفذ الإعلامي الرسمي الوحيد لها.

وكان المخترقون قد تركوا رسالة تقول إن الموقع تم اختراقه من قراصنة "هاكرز" إيرانيين.

ولاحظ من يحاول الدخول على الموقع عبر محرك البحث غوغل رسالة تقول:"لقد جرى اختراق الموقع بواسطة قراصنة إيرانيين.. نحن أقرب إليكم.. ونعرف هويتكم".