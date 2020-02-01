وقال مدير الجنسية والجوازات في البصرة إنه "تم المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 31 يناير".

وفي وقت سابق، أعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، صدور أمر بعدم دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق.

والسبت، أعلنت السلطات الصحية في الصين، حيث تفشى المرض في مدينة ووهان، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا، فيما أعلنت دول منها أستراليا والولايات المتحدة قيودا على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو 10 آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقا لشركة "سيريم" لتحليل بيانات السفر، فيما أعلنت بلدان عدة عن تخصيص رحلات طيران لترحيل مواطنيها من الصين.