وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "الطائرة التي وجه الملك عبد الله الثاني بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا".

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة، قوله إن "الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان و3 تونسيين وبحريني ولبناني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة".

وأوضح الوزير أن "الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".

ومن جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول، إن "الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة"، مؤكدا أنه "تم تجهيز جميع الاجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم".

وأضاف أنه "سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها".

وأعلنت السلطات الصينية السبت أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة خوبي، التي تعد ووهان أكبر مدنها.

وعززت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

وخارج الصين، أصبح عدد الدول التي وصل الوباء إليها أكثر من 20.