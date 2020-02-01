وقال وزير الصحة أليكس عازار خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت غرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ الأميركيين الذين كانوا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في وسط الصين، سيفرض عليهم حال عودتهم إلى الولايات المتحدة حجر صحّي في مبان خاصة لمدة تصل إلى 14 يوماً، في حين سيطلب من الأميركيين الذين كانوا في مقاطعات صينية أخرى أن يفرضوا على أنفسهم حجراً صحياً من تلقاء أنفسهم مع إخضاعهم لرقابة السلطات الصحية.

وأوضح الوزير أنّ أفراد الأسرة المباشرين وكذلك الأجانب المقيمين بصورة دائمة في الولايات المتحدة (حملة الغرين كارد) سيعاملون بالطريقة نفسها التي يُعامَل بها المواطنون الأميركيون. وقال "هذه إجراءات وقائية، الخطر ضئيل في الولايات المتحدة".

وستُحوَّل كل الرحلات الآتية من الصين إلى سبع مطارات أميركية هي "نيويورك جي إف كي" وشيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل وهونولولو ولوس أنجليس.