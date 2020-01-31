وقال كونتي في مؤتمر صحافي "كما في بلدان أُخرى، لدينا حالتان مؤكّدتان من فيروس كورونا المستجدّ. يتعلّق الأمر بسائحَين صينيَّيْن وصلا قبل أيّام".

وأعلنت الولايات المتحدة رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر وبذلك تكون خامس دولة تعلن ذلك بخلاف الصين.

ويقول الخبراء إن حالات الانتقال من شخص إلى آخر خارج الصين تثير قلقا خاصا لأنها تشير إلى زيادة احتمال انتشار الفيروس.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يزيد على 7800حالة تم رصدها عالميا كان أغلبها في الصين حيث بدأ الفيروس بالانتشار في سوق غير مرخص للحيوانات البرية في مدينة ووهان.

ومن المتوقع أن توجه أزمة فيروس كورونا سريع الانتشار ضربة قوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.