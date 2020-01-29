وأوضحت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بكين سلمت موسكو الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس، حيث "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح"، حسبما ذكرت "رويترز".

ولم تؤكد روسيا أي حالات إصابة بالفيروس الجديد، لكن المرض انتشر في دول عدة.

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية الأربعاء، 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.

كما تتسابق الدول على سحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية وأسرهم من الصين.