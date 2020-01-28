وقاد المصاب وهو في الستينات من عمره حافلة تحمل مجموعتين من السيّاح القادمين من ووهان مرتين في وقت سابق يناير ونُقل إلى المستشفى السبت حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كانو إن بلاده أكدت وجود حالتين جديدتين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في اليابان حتى الآن إلى ستة.

وقال للصحافيين "لم يكن لدى إحدى الحالات أي سجل في زيارة ووهان وعمل كسائق للسياح من ووهان على متن حافلة مرتين في يناير".

وأكد مسؤول في وزارة الصحة لـ"فرانس برس" عدم وجود "أي معلومات" تشير إلى أن المصاب زار الصين مؤخراً.

وأضاف "إذا صح الأمر، فيعني ذلك أنه ربما انتقل المرض إليه من السياح القادمين من ووهان. وإذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه أول عدوى من شخص لآخر في اليابان".

وكانت جميع الحالات التي تم تأكيدها حتى الآن في اليابان تخص أشخاصًا زاروا ووهان.

واتّخذت اليابان إجراءات فحص جديدة للمسافرين القادمين من الصين، وتخطط لإرسال طائرة إلى ووهان ليل الثلاثاء، لإجلاء المواطنين اليابانيين من المدينة.

ويتوقع أن تعود الطائرة وعلى متنها نحو 200 مواطن، من نحو 650 طلبوا إعادتهم، بحسب السلطات اليابانية.