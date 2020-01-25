وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، جيني ميكاكوس، للصحفيين إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو.

وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات في فرنسا عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد القاتل القادم من الصين، في أول حالة من نوعها في أوروبا.