وأكد خبير صحي عينته الحكومة الصينية، أن فيروس كورونا الذي قد يؤدي للموت، بإمكانه الانتقال من شخص لآخر، مما يثير القلق، خصوضا مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وكانت السلطات الصينية كشفت عن وجود 217 حالة إصابة في المجمل حتى مساء الاثنين، منها 4 وفيات، آخرها في مدينة ووهان وسط البلاد.

كيف ينتقل الفيروس؟

يمكن أن تنتشر الفيروس من ملامسة الإنسان للحيوانات. ويعتقد العلماء أن الفيروس بدأ في القطط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أما في حالة انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان، غالبا ما يحدث ذلك عندما يلامس شخص ما إفرازات الشخص المصاب.

واعتمادا على مدى خطورة الفيروس، يمكن أن يسبب السعال أو العطس أو المصافحة انتقال الفيروس، الذي يقتل 10 بالمئة من المصابين به، وفقا لموقع "سي أن أن".

كما يمكن أن ينتقل الفيروس أيضا عن طريق لمس شيء لمسه شخص مصاب، ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

ويتعرض موظفو الرعاية الصحية الذين يعملون مع المصابين للخطر أيضا، وذلك بسبب احتمال انتقال الفيروس بالتعرض ولمس نفايات المريض المصاب.

أعراض فيروس كورونا

ويدفع الفيروس الشخص للإصابة بالمرض، وعادة ما تكون مشابهة لنزلات البرد. وتشمل أعراض فيروس كورونا سيلان الأنف، وسعالا وتقرحا في الحلق، واحتمالا أقل بالتعرض لحمى وصداع، قد يستمر لبضعة أيام.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل كبار وصغار السن، هناك احتمال أن يتسبب الفيروس في مرض تنفسي أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية.

العلاج

ولا يوجد علاج محدد للفيروس حتى الآن، وقد تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.

ويمكن للأطباء تخفيف الأعراض عن طريق أدوية لتخفيف الألم والحمى. ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن مرطب الغرفة أو الدش الساخن يمكن أن يساعدا في حالات التهاب الحلق أو السعال.

كيف يمكن تجنبه؟

ويقول موقع "سي أن أن" أن الشخص بإمكانه تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق تجنب الأشخاص المرضى.

وينصح خبراء الصحة بتجنب لمس العينين والأنف والفم بشكل دائم، وغسل اليدين بشكل دائم بالصابون والماء، ولمدة 20 ثانية على الأقل.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.