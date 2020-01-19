وطور باحثون من الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "CASC"، أول محرك أيوني من نوعه في البلاد مع قوة تصل إلى 20 كيلوواط، يمكن أن تنتج قدرة على الدفع تصل إلى واحد نيوتن.

يشار إلى أن "نيوتن" هي وحدة القوة في نظام متر كيلوغرام ثانية، وتمثل القوة التي لو أثرت على كتلة كيلوغرام واحد لأكسبتها تسارعا مقداره 1 متر لكل ثانية تربيع.

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، فإن هذا الإنجاز يمثل قفزة بالنسبة إلى المحركات الأيونية في الصين من مستوى "ميلي نيوتن" (ألف من النيوتن) إلى مستوى "النيوتن".

وتتضمن تطبيقات المحركات الأيونية التحكم في اتجاه وموضع الأقمار الصناعية المدارية، واستخدامها كمحرك دفع رئيسي للمركبات الفضائية الروبوتية متوسطة الحجم.

وخلال الاختبار، أظهر محرك التشغيل عملية مستقرة، مع دفعة أو "نبضة" محددة من 3068 ثانية وكفاءة عمل أعلى من 70 في المئة، لتصل بذلك إلى المستوى الدولي المتقدم.

وبحسب الصحيفة الصينية، فإن مثل هذه التقنية عالية القوة المزودة بميزات الدفع القوية والموثوقية العالية ستكون قادرة على توفير قوة دفع عالية الكفاءة لتحديد المواقع والمناورة المدارية والتحكم في حركة الأقمار الصناعية التي تدور في المدار الثابت بالنسبة للأرض، ومسابر الفضاء السحيق، والمكوكات الفضائية.