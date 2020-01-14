ويبلغ قطر التلسكوب (فاست) 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو جنوب غربي البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم (عين السماء).

ونقلت "رويترز" عن وكالة شينخوا بأن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته.

وانتهت الصين من تشييد التلسكوب عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب لشينخوا إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وجمع المشروع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات عدة، مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض، والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.