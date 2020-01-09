ووفقا للبروفيسور شيرز ديكمان من جامعة سيدني، الذي تحدث إلى محطة "ناشونال بابليك" الإذاعية الأسترالية، فإن 800 مليون حيوان نفق في ولاية نيو ساوث ويلز، جنوب شرقي القارة.

واعتبر ديكمان، الذي يمتلك خبرة 30 عاما في الثدييات الأسترالية، أن "أحداثا كهذه هي التي تسرع من عمليات الانقراض".

ونفقت مئات الملايين من الحيوانات حرقا بالنيران أو اختناقا من جراء الدخان، أو جوعا بعد أن أتت ألسنة اللهب على مصادر الغذاء.

وكانت أرقام سابقة أشارت إلى نفوق نحو نصف مليار حيوان في أستراليا، منذ بدء الحرائق في شهر سبتمبر الماضي.

إلا أن ديكمان يقول إن التقديرات التي توصلت إليها الأبحاث، تثير إلى أن الحرائق قضت على "أكبر بكثير من مليار حيوان"، من بينها حيوانات نادرة مثل الكنغر والكوالا.

وتشمل الحيوانات النافقة ثدييات وطيورا وزواحف، لكن ليس من بينها الخفافيش والضفاعدع والحشرات وحيوانات لافقارية أخرى، وفقا لمصادر محلية.

والخميس، دعت السلطات الأسترالية لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرقي البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، مما يشكل تهديدا على عدة بلدات وتجمعات سكنية.

وقال دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، في إفادة بثها التلفزيون: "إذا تلقيتم تعليمات بالرحيل، فعليكم أن ترحلوا. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتكم. الوضع خطر في بعض هذه المناطق ولا نستطيع ضمان سلامتكم".

ووفقا للحكومة المركزية، فقد لاقى 27 شخصا حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه الحرائق المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي.

وتشرد آلاف الأشخاص، بينما اضطر آلاف آخرون للنزوح أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.

وكان سكان بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا، حيث تقطعت السبل بالآلاف على الشاطئ لأيام حتى انتهاء الإجلاء العسكري، الأربعاء، من بين الذين جرى نصحهم مرة أخرى بالهرب.