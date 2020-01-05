ويقوم الأنزيم بتفكيك الهستامين عند تناول الأطعمة المحتوية عليه، مثل الجبن الصلب والكيوي والفراولة والأناناس والأفوكادو والفواكه الحمضية والسبانخ والطماطم والباذنجان وفواكه البحر والخل وصوص الصويا والنقانق والكاكاو والشوكولاتة.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن أعراض عدم تحمل الهستامين تتمثل في احمرار الجلد والطفح الجلدي والحكة وانسداد الأنف أو الرشح، بالإضافة إلى آلام البطن والغثيان والقيء وخفقان القلب والتعب والصداع والدوار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن الضروري استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج سريعا، والذي يتمثل في المراهم المحتوية على الكورتيزون مع التخلي عن الأطعمة المحتوية على الهستامين.