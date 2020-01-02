وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل Reno 3 Pro الفاخر يأتي بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة، وتعمل بدقة وضوح FHD+، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

وينبض بداخل هاتف "أوبو" الجديد معالج Snapdragon 765G مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.

وتروج "أوبو" لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل في ثقب على الجانب الأمامي للجهاز، كما قامت الشركة الصينية بتركيب أربعة كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد، حيث يعمل المستشعر الأساسي من شركة سوني بدقة 48 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، ويعمل المستشعر الرابع بدقة 2 ميغابكسل لاحتساب بيانات العمق.

وتضم باقة التجهيزات التقنية لهاتف أوبو Reno 3 Pro الجديد بطارية بسعة 4025 ميلي أمبير ساعة، مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، الذي يعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 10.

ويأتي هاتف أوبو Reno 3 العادي بشاشة قياس 6.44 بوصة وبدقة FHD+، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد بكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 64 ميغابكسل، ويعمل مستشعر الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى اثنين من الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميغابكسل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت "أوبو" إلى أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 8 أو 12 غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.

ويدمج أوبو Reno 3 الجديد بطارية سعة 4025 ميلي أمبير ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع 30 واط.