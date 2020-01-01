وبحسب ما نقل موقع "شوسن إلبو" فإن المعدل العالمي لشرب القهوة، يصل إلى 132 كوبا للشخص في السنة الواحدة، لكن بعض البلدان تتجاوز هذا الحد، ففي كوريا الجنوبية مثلا، بلغ المعدل 353 كوبا للشخص الواحد، في سنة 2018.

ويقول الأطباء إن شرب القهوة يتطلب الانتباه إلى بعض الأمور، مثل التوقيت، لأن احتساءها بعد الساعة الثانية ظهرا، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك النوم، وبالتالي، فمن الأفضل أن يتجنب الإنسان شرب القهوة بعد تناول وجبة الغداء.

وتؤكد الدراسات أن القهوة تؤدي دورا إيجابيا في حرق الدهون، فضلا عن الحماية من أمراض مثل النوع الثاني من داء السكري والخرف.

فضلا عن ذلك، يجدر بمن يعشقون القهوة أن يقللوا السكر، لأن المشروبات الحلوة تضم عددا مرتفعا من السعرات الحرارية، وهذا الأمر يزيد العرضة للسمنة وما يرتبط بها من أمراض مثل السكري واضطرابات القلب.

ويقول الخبراء إنه من الأفضل ألا يشرب الإنسان أكثر من كوبين اثنين من القهوة في اليوم الواحد، لكن الكافيين ليس موجودا في القهوة فقط، بل نستهلكه أيضا في الشاي والمشروبات الغازية.