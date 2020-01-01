وأوضح المركز الألماني أن الفتق الإربي لدى البالغين يكون مكتسبا، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للفتق تتمثل في السمنة وتضخم البروستاتا وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل، والتدخين، والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك المزمن، والسعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.

وتتمثل أعراض الفتق الإربي في وجود انتفاخ وآلام شديدة في منطقة الإربية، وهي المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، وتورم الخصيتين لدى الرجال، بالإضافة إلى الغثيان والقيء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، والذي غالبا ما يتمثل في الجراحة، علما بأن التأخر في علاج الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم، الذي يهدد الحياة.