وتتمثل تلك النصائح في 3 نقاط بسيطة وثمينة

فهم مدى أهمية النوم للجسم

قد تبدو هذه النصيحة غير هامة لكن في الواقع قلة من الناس هم من يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي منه فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

لا تأخذ التوتر معك إلى السرير

عند الذهاب إلى النوم يفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

الحرص على القيلولة

على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر على النوم ليلا، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر على النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.