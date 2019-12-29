ويعتقد أن أنثى وحيد القرن البالغة التي كانت تدعى "فاوستا"، نفقت لسبب طبيعي، وفقا للسلطات في منطقة نغورونغورو المحمية شمالي تنزانيا.

وقال بيان صادر عن السلطات المحلية: "تظهر السجلات أن فاوستا عاشت أكثر من أي وحيد قرن في العالم".

ونقلت "فاوستا" من الغابة إلى محمية نغورونغورو عام 2016 عندما كان عمرها 54 عاما، بعد أن تعرضت لهجمات من الضباع.

وكان مسؤولو المحمية يفكرون في إطلاقها إلى البرية مرة أخرى، لكنهم تراجعوا خشية إمكانية تعرضها لهجمات أو لأمراض.

ويقدر العلماء أن حيوان وحيد القرن يمكن أن يعيش لمدة تتراوح بين 37 و43 عاما في البرية، فيما يمكن أن يصل عمره إلى 50 عاما إذا ما حظي برعاية.