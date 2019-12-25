ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف "هواوي"، خدمة "غوغل" للبريد الإلكتروني "جيميل" و"غوغل ماب" (الخرائط)، والتطبيق الخاص بالمدفوعات.

وحسبما أفادت صحيفة "إيكونومك تايمز" الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشار إلى التطورات الوشيكة أحد المسؤولين في الشركة الصينية العملاقة.

وقال مدير "هواوي" في الهند شارلز بينغ، إن الشركة ابتكرت نظام "إتش إم إس"، مشيرا إلى أبرز التطبيقات في هذا النظام ستكون من صنع "هواوي" مثل تلك الخاصة بالرسائل والمدفوعات والتنقل والألعاب.

وأضاف بينغ أن المستهلكين لن يروا فرقا بين النظام الجديد والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي يعرضها "غوغل".

لكن المسؤول التنفيذي أكد أن الأمر ليس سهلا، معتبرا إياه "تحديا يحاول مطورو الشركة تجاوزه".

ويأتي هذا الأمر بعد تقارير تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن الهاتف الجديد لهواوي "بي 40" سيكون من دون نظام التشغيل الخاص بـ"غوغل" المعروف بـ"أندرويد".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "هواوي"، ومن ضمنها تقييد التعاون التجاري مع "غوغل"، وتتضمن هذه العقوبات منع إدخال تطبيقات عملاق محركات البحث في الهواتف الجديدة للشركة الصينية.