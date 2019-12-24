وقالت شركة "سيجواي نينبوت" إن دراجتها الرياضية، التي تحمل اسم"آبكس"، ذات جسم مكسو بالكامل من الخارج بإطار بلاستيكي ومعدني.

وتمتاز الدراجة النارية الكهربائية الصينية بأنها تحتوي على مكابح مزدوجة الأقراص، كما أن تتوفر على إطارات رياضية، وتبدو أكثر انسيابية من الدراجان النارية العادية التي تعمل بالبترول.

وتنطلق الدراجة الكهربائية الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع في زمن لا يتجاوز 3 ثواني.

ولم تفصح الشركة الصينية عن المزيد من المعلومات بشأن منتجها الجديد، لا سيما ما يتعلق بالمحرك الكهربائي، أو موعد طرحها في الأسواق أو حتى سعرها.