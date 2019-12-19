وأوضح المركز الألماني أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في تقلصات باطن الساق والخدر (التنميل) وبرودة اليدين والقدمين.

ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم من خلال الحمامات التبادلية "ساخن/بارد" والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، حيث تعمل هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى الإقلال من الدهون والسكر والإقلاع عن التدخين والكحوليات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.