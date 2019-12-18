وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن الساونا الباردة عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى -150 درجة، مشيرة إلى أن المرء يمكث داخل الجهاز لمدة 3 دقائق تقريبا.

ويساعد العلاج بالتبريد على استرخاء العضلات، وتخفيف الألم، والتخلص من احتباس السوائل، وتنشيط الأيض، وتحفيز حرق الدهون، حيث يمكّن الجسم من حرق نحو 800 سعر حرارية، بالإضافة إلى الحصول على بشرة تتمتع بمظهر مشدود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الجانب الآخر، أشارت المجلة إلى أن الساونا الباردة لا تناسب الأشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب، أو الذين يعانون من أكزيما البرودة.