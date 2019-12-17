وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي Nokia C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.