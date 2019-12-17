وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.