وتشير دراسة جديدة نشرها المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة، إلى أن تناول الأسبرين 3 مرات أو أكثر في الأسبوع، يؤدي لانخفاض خطر الوفاة بالسرطان، أو الوفاة بشكل عام.

وتظهر نتائج البحوث التي أجراها المعهد، أن التأثير الوقائي للأسبرين واضح بشكل خاص بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقا لموقع "ويب إم دي".

وقال المسؤولون عن الدراسة إن الأسبرين بجرعات منخفضة، قلل من إجمالي خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 15 بالمئة، والوفاة الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 19 بالمئة، وذلك بعد دراسة شملت أكثر من 146 ألف شخص شاركوا في تجارب متعلقة بمرض السرطان، والتي أجريت بين عامي 1993 و2008.

وقال هولي لومانز كروب، الباحث في مجال الوقاية من السرطان في المعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة: "كان تركيزنا الأساسي حقا على وفيات سرطان القولون، حيث يوجد الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن استخدام الأسبرين قد يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المعوية".

وتدعم نتائج الدراسة توصية فريق مهام الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة، الذي قال إن الأشخاص بين أعمار 50 إلى 59، يجب أن يتناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من سرطان القولون.

ويأتي البحث الجديد بعد أن أثارت حبوب الأسبرين جدلا مطلع العام، بسبب دراسة نشرتها جامعة "هارفارد" عن أضرار الأسبرين لمن هم لا يحتاجونه فعلا.

وأوصى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة يومية من الأسبرين، فقط للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأوصت الإرشادات الصحية الذي صدرت هذا العام في الولايات المتحدة باستبعاد استخدام الأسبرين بشكل روتيني للعديد من كبار السن، الذين لا يعانون من أمراض القلب.