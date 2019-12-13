وبحسب موقع "شوسن إلبو"، فإن 40 في المئة ممن تزوجوا في البلد الآسيوي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لم ينجبوا بعد أي طفل.

وأورد المصدر نقلا عن هيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية، أنه كلما تحسن المستوى المادي للزوجين، أعرضا بشكل أكبر عن مسألة الإنجاب.

وأضافت البيانات أن قرار الإنجاب يتأثر أيضا بعمل الزوجين، وما إذا كانا يسكنان بيتا مملوكا أم إنهما يستأجران منزلا.

ووجدت الدراسة أن 64.8 في المئة ممن يسكنون بيوت الإيجار لهم أطفال، لكن هذه النسبة تتدنى إلى 56 في المئة وسط الأشخاص الذين يملكون المنازل ويفترض أنهم أكثر ارتياحا وقابلية لاستقبال المولود.

وتحاول الحكومة في كوريا الجنوبية أن تشجع مواطنيها على الإنجاب، حتى تحدث توازنا في هرم البلاد السكاني، بالنظر إلى ارتفاع نسبة كبار السن، وحاجة النمو الاقتصادي لموارد بشرية.

وفي رقم مثير للاستغراب، كشفت الإحصاءات أن 48.6 في المئة من الأزواج الذين يكسبون أكثر من 85 ألف دولار في السنة، ليس لهم أطفال.

وتخشى بعض النساء في كوريا الجنوبية، قرار الإنجاب، لأن وجود طفل في حياتهن قد يؤدي إلى إرباك حياتهن المهنية أو أنه سيضطرهن إلى التحول لربات بيوت لأجل رعاية الصغار.