وكانت عملاقة التقنية الأميركية قد بدأت إطلاق الميزة الأولى، وهي ميزة اكتشاف الرسائل المزعجة (سبام)، في بعض الدول في شهر يناير الماضي، ولكنها الآن أصبحت متاحة أيضًا في الولايات المتحدة.

وفي حال اكتشف تطبيق الرسائل رسالة مزعجة مشبوهة، فإنه سيعرض تحذيرا يمكن للمستخدم من خلال تأكيد أنها مزعجة أم لا. وستكون هذه الميزة مفعلة تلقائيا، وسوف يحصل المستخدمون على إشعار عند توفرها.

كما سيكون بإمكان المستخدمين الإبلاغ عن الرسائل المزعجة في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية حظر المحادثات إن لم تتوقف تلك الرسائل المزعجة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وفي حال توفرت ميزة كشف الرسائل المزعجة لدى المستخدم، فإن غوغل سوف تُخزن مؤقتًا أرقام الهاتف التي ترسل رسائل ولكنها ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، وذلك بهدف تسهيل التعرف على المرسلين المزعجين، ولكن الشركة تقول: إن أرقام الهواتف لن ترتبط بأسماء المستخدمين الأفراد.

وإلى جانب الكشف عن الرسائل المزعجة، تعمل غوغل أيضا على إطلاق ميزة (رسائل SMS الموثقة) Verified SMS للرسائل التي يرسلها المستخدم إلى أنشطة تجارية معينة. وعندما يرسل المستخدم رسالة إلى نشاط تجاري موثوق، فإنه سيرى اسم النشاط التجاري، وشعاره، وشارة التحقق في سلسلة الرسائل.

يُشار إلى أن ميزة Verified SMS سوف تتوفر تدريجيًا في عدد من الدول، بما في ذلك: البرازيل، وكندا، وفرنسا، والهند، والمكسيك، والفلبين، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.