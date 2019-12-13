وأوضحت سابرسكي أن حليب الصويا يعد بديلا جيدا للأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين، كما أنه يحتوي على دهون أقل من الحليب البقري.

ومع ذلك يفتقر حليب الصويا إلى الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين C، ما يجعله غير مناسب للأطفال.

كما قد يتسبب حليب الصويا في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب بروتين الصويا، فضلا عن أنه قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.