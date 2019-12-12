وتابعت الدراسة الصينية التي نشرت في "مجلة طب الأعصاب"، عادات النوم لدى نحو 32 ألف شخص، يبلغ متوسط أعمارهم حوالي 62 عاما، على مدار 6 سنوات.

وخلال تلك الفترة، كانت هناك 1438 سكتة دماغية "أكيدة"، و119 حالة جلطة محتملة.

وكان الأشخاص الذين اعتادوا النوم 9 ساعات أو أكثر في الليلة، أكثر عرضة بنسبة 23 بالمئة للإصابة بـسكتة دماغية، مقارنة بأولئك الذين ناموا من 7 إلى أقل من 8 ساعات في الليلة.

وزاد خطر الإصابة بسكتات دماغية للأشخاص الذين يحظون بقيلولة خلال النهار تزيد مدتها عن 90 دقيقة، بنسبة 25 بالمئة مقارنة بمن يحظون بقيلولة لأقل من نصف ساعة.

أما الأشخاص الذين يحظون بساعات نوم طويلة ليلا وقيلولة طويلة أيضا، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات في وقت لاحق، بنسبة 85 بالمئة، مقارنةً بالأشخاص الذين كانوا يحظون بساعات نوم معتدلة.

وفي حال عانى الشخص من قلة ساعات النوم، فإنه أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية في وقت لاحق، بنسبة 25 بالمئة.