وأوضح القوصي خلال تصريحات تليفزيونية، نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية، أن "كل شيء يسير وفق ما كان مخططًا له على المستوى الفني. القمر الاصطناعي لم يتعرض لأي مشكلة خلال رحلته إلى مداره".

وأضاف أن القمر الاصطناعي يبعد عن مداره بنحو 35 ألف كيلو متر، حيث أنه المدار المتزامن الذي سيعيش فيه لمدة 15 سنة، لافتًا إلى أن هذا المدار مزدحم بشدة بأقمار الاتصالات والبث التلفزيوني.

وتابع: "هناك حوالي 400 قمر من دول مختلفة واحتلينا موقعنا ولن نتركه لأنه من الصعب على أي دولة التواجد في هذا المدار والحصول على مكان، حيث أصبح مسجلا باسم الدولة المصرية وعندما ينتهي عمره الافتراضي فإن قمرا اصطناعيا مصريا آخرا سيحل محله".

وأشار إلى أن القمر الاصطناعي سيغطي مصر بالكامل في خدمتي الاتصالات والإنترنت، مضيفا "خلال الأشهر الثلاثة المقبل سيجرى ضبط أجزاء القمر الاصطناعي وبعدها سيبدأ البث التليفوني، كما سيغطي الإنترنت كل مناطق مصر، بفضل هذه الشبكة".

ولفت إلى أن وجود القمر الاصطناعي "طيبة 1" لن يمنع شركات المحمول من إنشاء شبكاتها، موضحا "تستهدف الحصول على عائد، لكن إذا كانت هناك مشكلة في الشبكة، فيمكن استخدام شبكة طيبة 1، بدلا منها".