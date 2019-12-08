وبحسب موقع "موبايل 91"، الذي نشر الصورة استنادا لحساب "ون ليكس" على تويتر، فإن من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن هاتف "ون بلس 8" خلال النصف الأول من عام 2020، ونسخة أخرى بمواصفات أقوى تحت اسم "ون بلس 8 برو"، بالإضافة إلى نسخة ثالثة بمواصفات أقل يمكن أن تحمل اسم "ون بلس 8 لايت".

وتكشف التسريبات المتعلقة بهاتف "ون بلس 8 لايت" عن شاشة مسطحة ذات نتوء في المنتصف شبيه بهاتف سامسونغ "غالاكسي نوت 10"، بحسب ما ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتبين الصور المسربة أن الهاتف الذكي، الذي ستكون شاشته بقياس يتراوح بين 6.4 و6.5 إنشات، سيأتي مزودا بكاميرتين خلفيتين.

ولوحظ من خلال الصور أن الجهاز يحتوي على منفذ من نوع "يو أس بي – سي"، وكذلك غياب منفذ سماعات الأذن التقليدي.

وأظهرت الصور المسربة أيضا أن الجهاز "ون بلس 8 لايت" سيأتي مع زجاج خلفي منحني بلون أزرق متدرج، كما سيأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة التي قد تكون من نوع "أوليد".

الجدير بالذكر أن شركة "ون بلس" كانت قد أطلقت عام 2015 هاتف "ون بلس إكس" الذي قدم مواصفات أقل من الهاتف الرئيسي لذلك العام، لذا قد تعيد الشركة الأمر نفسه مع هاتف "ون بلس 8".

أما قياسات "ون بلس 8 لايت" فيعتقد أنها ستكون 159.2 × 74 × 8.6 ملم.