وقالت وزارة الدفاع الروسي في بيان، إن قمرا اصطناعيا صغيرا انفصل عن "منصة فضائية" حاملة، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت أن المركبة نقلت صورا لتقييم "الوضع التقني" لقمر اصطناعي روسي آخر ضمن التجربة.

ووصفت التجربة بأنها جزء من مسعى مستمر لفحص أوضاع الأقمار الاصطناعية.

وكان مسؤولون أميركيون عبروا عن قلقهم إزاء تجارب روسية سابقة تتعلق بأقمار اصطناعية، قائلين إن نوايا موسكو "غير واضحة".

وكانت الوزارة أوردت في السابق أن إطلاق المركبة الفضائية "كوسموس 2542" في 26 نوفمبر الماضي، كان بمثابة "منصة فضائية متعددة الأغراض" لمراقبة الأقمار الاصطناعية.

وتم إطلاق أقمار اصطناعية "تفقدية" في وقت سابق لنفس الغرض المعلن وتجري تجارب مدارية.