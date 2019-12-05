وأوضحت غوغل أنه إلى جانب مشاركة الصور عن طريق الألبومات الحية أو الألبومات المشتركة، فإن المستخدم يتمكن من خلال وظيفة الدردشة الجديدة مشاركة الصور بسهولة مع بعض الأصدقاء حصريا، وذلك بعدما اشتكى المستخدمون من صعوبة مشاركة الصور في بعض الأحيان، إلا من خلال إنشاء ألبوم إضافي ومشاركة الرابط الخاص به مع الأصدقاء.

وبإمكان المستخدم الآن من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة الحالية، وإضافة الإعجاب بالصورة أو التعليق عليها، علاوة على إمكانية حفظ الصورة من خلال إضافتها إلى المعرض الخاص بالمستخدم، وتظل جودة الصورة غير مقيدة عند الإرسال. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت عملاق التنقية أنها لا تهدف من خلال وظيفة الدردشة الجديدة إلى أن تحل محل تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ولكنها تسهل على المستخدم مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء في تطبيق غوغل Photos.