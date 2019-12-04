وكالات - أبوظبي

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا وليس البالغين فقط، موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد.