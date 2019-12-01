وقالت هيئة النقل بالولاية، التي تضم مدينة سيدني، أكبر مدن أستراليا، الأحد، إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار الأربع والعشرين ساعة، وفي كل الأحوال المناخية، لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور، ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

وقال مايكل كوربوي مساعد مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز " إنه نظام لتغيير الثقافة".

ويبيح القانون في نيو ساوث ويلز الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية أثناء قيادة السيارة، ولكن شريطة استخدام السماعات.

ويحظر القانون كل الاستخدامات الأخرى للهاتف المحمول أثناء القيادة، مثل مكالمات الفيديو، واستخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير.

ومن المتوقع أن تفحص الكاميرات 135 مليون سيارة كل عام، في حين تتطلع دول أخرى حاليا إلى إدخال التكنولوجيا ذاتها.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 329 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في حوادث طرق بولاية نيو ساوث ويلز، مقابل 354 شخصا خلال سنة 2018 كلها.

وتهدف الولاية إلى خفض عدد قتلى حوادث الطرق 30 في المئة بحلول 2021.

وخلال أول ثلاثة أشهر بعد تشغيل أنظمة الرصد سيتم توجيه رسائل تحذير لقائدي السيارات المخالفين.

وبعد ذلك ستكون العقوبة غرامة تبلغ 344 دولارا أستراليا (233 دولارا)، وغرامة قدرها 457 دولارا استراليا (310 دولارات) في مناطق المدارس .