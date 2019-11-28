ويبدو الخداع البصري واضحا من على مسافة قصيرة لكن بالنسبة لسائقي السيارات المتجهين نحو الممر يبدو الأمر كما لو أن المشاة يحلقون فوق الألواح البيضاء، وهذا يدفعهم لإبطاء السرعة لدرجة تصل إلى حد التوقف.



ورسمت مجموعة من الطلاب والمتطوعين معبر المشاة أمام المدخل الرئيسي لمدرسة (وات بوينج تونج لانج) في ضواحي بانكوك بتمويل من بنك الادخار الحكومي.

وقال مدير المشروع، ناتابونج جيرافيجيت، إنهم رسموا 6 ممرات أخرى على مدى الشهور القليلة الماضية بالقرب من مدار س ومعابد، حيث يكثر المشاة في العادة.

وكشفت إحصاءات على مدى الأعوام الأربعة الماضية نشرها مكتب الأمن الصحي الوطني في تايلاند وقوع 10672 حادثا لمشاة، توفي خلالها أكثر من 900 شخص.

وتكمل مجموعة المتطوعين التي ابتكرت الممر الجديد ما لا يقل عن 3 مشروعات في غضون الأسابيع الستة المقبلة، قبل أن يراجع بنك الإدخار الحكومي المبادرة برمتها، لبحث تقديم المزيد من الدعم.