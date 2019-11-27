وأشار البيان إلى أن إطلاق القمر الصناعي المصري يمثل بداية لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وتوجهت الحكومة المصرية بالتهنئة لشركة آريان سبيس و فريق عمل "آريان -5" الذي أضاف نجاحاً جديداً إلى سلسلة نجاحاته المستمرة وأعربت عن تطلعها إلى يوم يحمل فيه " آريان-6" بقية أقمار "طيبة – سات" إلى مداراتها أيضاً.

"كما تهنئ الحكومة المصرية شركة InmarSat على الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذى حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصري "طيبة -1" آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل."

وأضاف بيان مجلس الوزراء المصري: " لقد أظهر تحالف شركتي ( تاليس ألينا سبيس- إيرباص) قدراً كبيراً من المهنية والاحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمني الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التي تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره."

ويعد "طيبة – 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المداري 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل .

وأكد مجلس الوزراء أن مصر التي تستقبل هذا القمر الصناعي اليوم، قد اختلفت كثيراً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عند بدء المشروع، فهي تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية لـ"الذكاء الاصطناعي"، كما حققت الكثير على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حالياً وكالة الفضاء الإفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكي يساعدها على سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بأن يتواكب إطلاق القمر الصناعي اليوم، مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة والشكر للمصريين جميعا الذين ساندوا قيادتهم السياسية، في برنامج للإصلاح الاقتصادي يشهد بنجاحه الجميع حاليا، وهو ما عاد بالنفع على المصريين في مناحي الحياة المختلفة.