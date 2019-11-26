ورد ماسك على مغرد على موقع "تويتر" بشأن أسباب تكسر زجاج "سايبرترك"، وقال له إنه قبيل العرض الذي تكسر في الزجاج، جرى ضرب أحد أبوابها بمطرقة كبيرة من أجل إثبات قوة هيكلها.

وأضاف أن هذا الأمر أدى على ما يبدو إلى تشقق في قاعدة زجاج النوافذ.

وقال إيلون ماسك إنه في المرة المقبلة يجب ضرب نافذة السيارة بكرة فولاذية، قبل ضرب هيكلها بالمطرقة.

وكان مؤسس شركة تيسلا تعرض إلى إحراج شديد أثناء عرض الشاحنة التي كان يفترض أن تكون "مدرعة" وغير قابلة لكسر.

وانكسر زجاج "سايبرتراك" مرتين بفارق لحظات خلال العرض الذي تم في ولاية كاليفورنيا، حين قذف رئيس قسم التصميم في الشركة، فرانز فون هولزهاوزن بكرة حديدية صوب نافذة المركبة.

وكان الإحراج بالغا بالنسبة إلى ماسك، الذي كان على المسرح أثناء العرض، وحاول التهوين من الأمر قائلا إن المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج "سايبرتراك"، ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ، خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل يثير الشكوك بشأن الالتزام بهذا الموعد

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص.

كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.