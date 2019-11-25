وتعد هذه الكلية البالغ وزنها 7.4 كيلوغرامات، من أكبر الكلى التي أزيلت من جسم إنسان على الإطلاق.

وصرّح ساشين كاثوريا، أحد أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية: "كانت كتلة ضخمة تحتل نصف مساحة بطنه. كنا نعلم أنها كانت كلية كبيرة لكننا لم نتوقع أن تكون ثقيلة إلى هذا الحد".

وخضع المريض البالغ من العمر 56 عاما الذي يعاني من داء الكلية المتعددة الأكياس، لعملية جراحية لمدة ساعتين في مستشفى "سير جانغا رام" في نيودلهي، الشهر الماضي.

ويسبب هذا المرض ظهور أكياس مليئة بالسوائل في الكلية، علما أن وزن الكلية الطبيعية يتراوح ما بين 120 إلى 150 غراما تقريبا، ويصل طولها لـ12 سنتيمترا.

وقال كاثوريا إن الكلية التي أزيلت من جسم الرجل كان طولها حوالي 45 سنتيمترا، مضيفا أن المريض في حال جيدة كما أنه سيخضع لعملية زرع كلية.

وتفيد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأن أكبر كلية تم إزالتها من جسم إنسان، قد بلغ وزنها 4,25 كيلوغرامات، وجرت عملية استئصالها في سنة 2017، وفق ما نقلت "فرانس برس".