وأوردت الشركة، أنها تستعين بالذكاء الاصطناعي حتى تجعل مرايا مصفوفة قادرة على تركيز ضوء الشمس في نقطة واحدة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعقب تركيز ضوء الشمس، يتم الحصول على حرارة 1000 درجة مئوية، أي ما يقارب ربع درجة حرارة سطح الشمس.

وبوسع هذه الحرارة أن تستخدم في عمليات التصنيع بقطاعات مثل الصلب والإسمنت، الأمر الذي من شأنه أن يعين البشرية على تفادي أبرز سبب لانبعاثات ما يعرف بالغازات الدفيئة.

ولا تعد شركة "هليوجين" أول من ركز أشعة الشمس لإنتاج "فرن شمسي"، لكنها أول من بلغ هذه الدرجة العالية من الحرارة.

وتراهن "هيلوجين" على أن تصبح تقنيتها بديلا عن الوقود الأحفوري في مصانع الإسمنت.

وفي حال تحقق ذلك، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على البيئة، لأن المصانع مسؤولة عن نحو 7 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.

وصرح بيل جروس، الرئيس التنفيذي لشركة "هليوجين"، لشبكة "سي إن إن"، أن التقنية التي يجري تطويرها ستصبح أقل تكلفة من الوقود الأحفوري، ودون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، "وهذا إنجاز غير مسبوق".