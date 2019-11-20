ووجد التقرير الذي أعده مركز "بيو" للأبحاث، أن 57 بالمئة من البالغين الأميركيين يحصلون على الأخبار من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية، مقارنة بـ30 في المئة ممن يلجؤون إلى أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

وتضاعفت نسبة الأميركيين الذين غالبا ما يحصلون على الأخبار مستخدمين الأجهزة المحمولة منذ عام 2013، حين استطلع "بيو" الآراء حول هذه المسألة للمرة الأولى.

وبقيت نسبة الأشخاص الذين يحصلون على الأخبار مستخدمين أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة مستقرة نسبيا خلال الفترة نفسها.

وأظهر التقرير أيضا، أن الأصغر سنا يستخدمون الهواتف الذكية للحصول على الأخبار أكثر من غيرهم، إذ ينحصر 72 بالمئة، في الفئة العمرية بين 18 و29 عاما، مقارنة بنسبة 38 بالمئة لمن هم أكبر من 65 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووجد "بيو" أن الكبار في السن يستخدمون الكمبيوتر الشخصي للحصول على الأخبار، أكثر مما يفعله الأصغر سنا، بهامش يتراوح بين 34 و23 بالمئة.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي تعمل فيه الشركات العملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" على ابتكار طرق جديدة لإيصال الأخبار، والحد من انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.