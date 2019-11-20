التطبيق الصيني أصبح ثالث أكثر تطبيق خارج فئة الألعاب من ناحية عدد مرات التنزيل متفوقا على تطبيقي إنستغرام وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي "واتساب" و"ميسنجر"، وفقا لما أورده موقع "جي.إس.إم آرينا".

التقرير أرجع تفوق "تيك توك" إلى الطفرة الكبيرة في قاعدة مستخدميه في الهند تحديدا، حيث بات الهنود يمثلون 31 بالمئة من إجمالي مستخدميه حول العالم، تيلها الصين بـ 11.5 بالمئة والولايات المتحدة بـ 8.2 بالمئة.

التطبيق الذي ظهر قبل 3 سنوات فقط، حصد في الربع الثالث من 2019 أكثر من 176 مليون تنزيل في متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن ما تم تنزيله عبر المتاجر الأخرى للتطبيقات في الصين.

ويمثل "تيك توك" خطرا كبيرا على فيسبوك تحديدا نظرا لشعبيته الكبيرة وسط المراهقين وهي الشريحة العمرية، التي يسعى فيسبوك لاستهدافها بشكل أكبر، كما أنه التطبيق الوحيد الذي لا يمتلكه فيسبوك في مجموعة الـ 5 الكبار والتي تضم (واتساب وميسنجر وتيك توك إنستغرام وفيسبوك).