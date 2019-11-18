وأعلن سباق "إير ريس إي" أن شركة "كوندور أفياشين"، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة السباق التي أُطلق عليها اسم "وايت لايتنينغ".

وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي يمكّنها من التحليق بسرعة تصل إلى 482 كيلومترا في الساعة، في مضمار طوله خمسة كيلومترات، على ارتفاع 10 أمتار فقط عن الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي للسباق، جيف زالتمان: "ستقدم مجموعة السباق فرصة لاختبار الابتكار وتسريع الخطى باتجاه السفر التجاري بالكهرباء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الشركة إن بطاريات ليثيوم مثبتة تحت بدن الطائرة ستمدها بالطاقة اللازمة للطيران لمدة خمس دقائق، بسرعة شديدة خلال السباق، وحوالي 10 دقائق احتياطية بسرعة منخفضة.

ويهدف سباق "إير ريس إي" إلى أن يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية في العالم، عندما يطلق أولى منافساته الدولية عام 2020.

ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عن أسماء أول 8 فرق لخوض سباقه الأول.

يذكر أن شركات من بينها شركة "أوبر تكنولوجيز" الأميركية لخدمات نقل الركاب، تعمل لابتكار "سيارات طائرة" تعمل بالكهرباء، وسط مخاوف متزايدة بشأن التأثير البيئي للنقل الجوي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأعلنت شركة "بوينغ" المنافسة لإيرباص الشهر الماضي، عن شراكة مع "بورشه" التابعة لشركة "فولكسفاغن" من أجل تطوير تصور لمركبة كهربائية طائرة، يمكنها نقل الركاب في المدن.