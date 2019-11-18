وعثر العلماء على أحفورة الطائر الذي عرف باسم "Fukuipteryx prima"، في منطقة كاتسوياما، التي تعرف بأنها "مقبرة الديناصورات"، وفق ما ذكر موقع فوكس نيوز، نقلا عن وكالة "SWNS" البريطانية.

ونجح فريق العلماء في تحويل الأحفورة التي عثروا عليها إلى صورة ثلاثية الأبعاد، تكشف تفاصيل شكل الطائر.

وتبين أن الطائر كان له ريش رمادي وبني، وكان قادرا على هز ذيله والرفرفة بجناحيه، لكنه لم يكن قادرا على الطيران مثل الطيور الحديثة.

وكان الطائر المنقرض "ينزلق" أو يطير لمسافات قصيرة، وقد عاش في بيئة نهرية، مع مناخ معتدل ودافئ.

وأشار قائد الدراسة، تاكويا إيماي، إلى أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عن نظامه الغذائي، موضحا أنه من المرجح أن الطائرة كان فريسة للكائنات الأخرى التي عاشت في تلك الحقبة الزمنية.