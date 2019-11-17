وأعلنت الدولة الجزرية، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، وتقع جنوبي خط الاستواء في منتصف الطريق بين هاواي ونيوزيلندا عن تفشي وباء الحصبة في أواخر أكتوبر، بعد الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالمرض.

وقالت صحيفة "ساموا أوبزرفر" إنه منذ ذلك الحين تم ربط 6 وفيات على الأقل، 5 منهم أطفال دون سن الثانية، بالتفشي.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن ليسا تاكي ناسيري، المدير العام للصحة في ساموا، قوله "في ضوء الطريقة التي تسير بها الأمور الآن وضعف عمليات التحصين.. نتوقع حدوث الأسوأ في المستقبل".

وتتزايد حالات الحصبة على مستوى العالم بما في ذلك دول غنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، حيث يتجنب بعض الآباء التطعيم لأسباب دينية، ومخاوف من أن هذه اللقاحات يمكن أن تسبب مرض التوحد وهو ما تنفيه البحوث الطبية.