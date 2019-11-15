ورغم أن انتقال أمراض السرطان على شكل عدوى أمر نادر لكنه يحصل أحيانا، فقد أوضحت ماريسا يونيميتسو من معهد بحوث شمال غرب المحيط الهادئ في سياتل: "لقد طوّرت حيوانات منها شياطين تسمانيا والكلاب ونوع من الأصداف أنواعا من السرطانات التي يمكن أن تنتشر من فرد إلى آخر كأنها عامل معد أو طفيلي".

وجرى اكتشاف أحد هذه السرطانات الذي يطلق عليه "نيوبلازي" أو سرطان الدم لدى الرخويات أو "ميتيلوس تروسولوس" وهي نوع من بلح البحر الذي ينتشر في بريتيش كولومبيا الكندية، كما اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من بلح البحر في هولندا وتشيلي والأرجنتين، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ومن خلال تحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية المختلفة، اكتشفت ماريسا وفريقها أن "العينات التي أخذت من بلح البحر من أوروبا وأميركا الجنوبية كانت متطابقة تقريبا من الناحية الوراثية، وهو ما يشير إلى أن لديها أصولا مشتركة".

لكن بلح البحر المستوطن في منطقة بريتيش كولومبيا ليس موجودا في المناطق الاستوائية، وفق ما قال مايكل ميتزغر من معهد البحوث، مضيفا أن الرخويات المصابة "نقلت عن طريق الخطأ على متن سفينة شحن دولية".